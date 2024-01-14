Polis teşkilatını üzen veda

Polis Teşkilatının sevilen simalarından emekli Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Mehmet CURCİOĞLU, bu akşam üzeri hayata gözlerini yumdu.

Curcioğlu'nun vefatı ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Mehmet CURCİOĞLU, bu akşam üzeri yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Emekli Polis Genel Müdür Yardımcımız Merhum Mehmet CURCİOĞLU, 16.01.2024 Salı günü, Lefkoşa'da İsmail Sefa Camiinde kılınacak öğle namazının ardından düzenlenecek törenle Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecektir. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağolsun.