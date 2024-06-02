Digiturk BTM 2. Lig’de haftanın sonuçları

1.GRUP
Doğancı-Amaara Gaziveren: 1 – 1
Gayretköy-Zümrütköy : 3 – 1
Serhatköy-Yedidalga: 1 – 2
2.GRUP
Çamlıbel-T.E.Tepebaşı : 1 – 4
E.Sadrazam Kayalar-Göksu S.D.: 2 – 0
Tatlısu-Akdeniz: 3 – 2
3.GRUP
Alayköy-Ağırdağ Boğaz: 0 – 2
Y.Perçinci-Taşkent: 1 – 3
Bahçeli-Dağyolu: 4 – 1
4.GRUP
Dilekkaya-Gaziköy: 4 – 1
Doğukent-Akıncılar: 1 – 6
Aslanköy-Kırıkkale: 7 – 1
5.GRUP
Alaniçi-E.U.Güvercinlik: 2 – 4
Akdoğan-Korkuteli: 4 – 5
Pergama-Mutluyaka: 4 – 1
6.GRUP
1461 İskele Trabzon-Ötüken : 0 – 3
Serdarlı-Boğaziçi: 2 – 1
7.GRUP
Ç.G.Yedikonuk-H.Falyalı Kumyalı: 3 – 0
Bafra-S.R.Yarköy:0 – 7
Ergazi-Büyükkonuk: 7 – 0
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.