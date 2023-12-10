Filede bu hafta 14 karşılaşma oynanacak

KKTC Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği voleybol liglerinin 10. Hafta bugün oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak.
Büyükler, U16 Kız ,U17 Erkek Lig Klasman maçları ve U12 Kız ,U13 Erkek Final Serisi karşılaşmaları ile birlikte bu hafta 14 karşılaşma oynanacak.
Haftanın Programı
11 Aralık Pazartesi
Büyük Bayanlar
Esentepe-MSA Saat 19.00 Girne
Büyük Erkekler
KGM-GMBÇS Saat 19.00 Erenköy
12 Aralık Salı
Büyük Bayanlar
DAÜ-Vakıflar Saat 18.00 LMPS
KK-KGM Saat 18.00 ASS
UKÜ-GMBÇS Saat 19.30 ASS
Büyük Erkekler
DAÜ-Vakiflar Saat 19.30 LMPS
13 Aralık Çarşamba
U13 Erkek FInal Seriisi 1.Maç
KGM-MGSK Saat 17.00 İskele SS
U12 Kız FInal Serisi 1. Maç
KGM-MVOSD Saat 19.00 İskele SS
14 Aralık Perşembe
U16 Kız
MSA-MVOSD Saat 18.30 Arena
15 Aralık Cuma
U16 Kız
GMBCS-KGM Saat 18.00 Arena
Vakıflar-KK Saat 18.00 ASS
U17 Erkek
GMBCS-DAÜ Saat 19.30 Arena
16 Aralık Cumartesi
U13 Erkek Final Serisi 2. Maç
KGM-MGSK Saat 12.00 İskele SS
U12 KIz FInal Serisi 2. Maç
KGM-MVOSD Saat 14.00 İskele SS
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