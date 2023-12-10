Filede bu hafta 14 karşılaşma oynanacak

Voleybol Liglerinde 10. Hafta karşılaşmaları 11 Aralık Pazartesi gecesi oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği voleybol liglerinin 10. Hafta bugün oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak.

Büyükler, U16 Kız ,U17 Erkek Lig Klasman maçları ve U12 Kız ,U13 Erkek Final Serisi karşılaşmaları ile birlikte bu hafta 14 karşılaşma oynanacak.

Haftanın Programı

11 Aralık Pazartesi

Büyük Bayanlar

Esentepe-MSA Saat 19.00 Girne

Büyük Erkekler

KGM-GMBÇS Saat 19.00 Erenköy

12 Aralık Salı

Büyük Bayanlar

DAÜ-Vakıflar Saat 18.00 LMPS

KK-KGM Saat 18.00 ASS

UKÜ-GMBÇS Saat 19.30 ASS

Büyük Erkekler

DAÜ-Vakiflar Saat 19.30 LMPS

13 Aralık Çarşamba

U13 Erkek FInal Seriisi 1.Maç

KGM-MGSK Saat 17.00 İskele SS

U12 Kız FInal Serisi 1. Maç

KGM-MVOSD Saat 19.00 İskele SS

14 Aralık Perşembe

U16 Kız

MSA-MVOSD Saat 18.30 Arena

15 Aralık Cuma

U16 Kız

GMBCS-KGM Saat 18.00 Arena

Vakıflar-KK Saat 18.00 ASS

U17 Erkek

GMBCS-DAÜ Saat 19.30 Arena

16 Aralık Cumartesi

U13 Erkek Final Serisi 2. Maç

KGM-MGSK Saat 12.00 İskele SS

U12 KIz FInal Serisi 2. Maç

KGM-MVOSD Saat 14.00 İskele SS

