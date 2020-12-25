Devecioğlu: Gençleri geliştirme amacındayız

Sedat Devecioğlu, oynadıkları dostluk maçları ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Çok genç bir takımız vardır. Bu genç oyuncuların fiziksel, taktiksel ve mental geliştirme amacındayız. Katılım ve performans beni oldukça umutlandırdı. Makro hedef olarak 3 yılın sonunda şampiyonluk hedefimiz var.” ifadelerini kullandı

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, oynadıkları dostluk maçları ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Devecioğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Oynadığımız maçlar aslında hazırlık maçları değil dostluk maçlarıdır. Çünkü hazırlandığımız bir lig yoktur.

Biz normal düzenli antrenmanlarımıza başlayalı 5 hafta oldu. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Biz 8 haftalık bir hazırlık süreci planlamıştık. 3 haftalık süreç sonrasında da normal lig düzeni gibi hafta içi antrenman, hafta sonu maç düzenine de geçeceğiz.Turnuva veya lig tarzı organizasyon olursa ona da katılacağız.

Çok genç bir takımız vardır. Alt yapıdan da takviyeler yaptık. Takımımızın 23,5 yaş ortalaması vardır. Bu genç oyuncuların fiziksel, taktiksel ve mental geliştirme amacındayız. Antrenmanlara katılım ve maçlardaki performans beni oldukça umutlandırdı.

Makro hedef olarak 3 yılın sonunda şampiyonluk hedefimiz var. Oyuncularımın istek ve arzusu da çok iyidir.

Yenicami ve Dumlupınar çok genç kadrolara sahiptirler. Onlarla sık sık dostluk maçları yapacağız. Çünkü biz önümüzdeki sezonlara hazırlanmak istiyoruz.

Genç takımdan A Takıma aldığımız oyuncularımızı Yonpaş Dumlupınar A Takımına kazandırmak istiyoruz. Bu futbolculardan olan Berk’in, Yenicami’ye 2 gol atması bizi mutlu etti. Çocuklara spor yaptırarak onları dünya kadar zararlı alışkanlıklardan uzak tutma hedefindeyiz.



