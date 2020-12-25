Bayraktar: Futboldan uzak kalmak, geri dönmeyi zorlaştırır

Özgü Bayraktar, oynadıkları dostluk maçları ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Futboldan çok uzak kalmak mental ve fiziksel olarak geri dönmeyi zorlaştırır. Bu süreyi kısaltmak için dostluk maçlarını oynamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar, oynadıkları dostluk maçları ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgü Bayraktar’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Uzun zamandır futboldan uzak kaldık. Şimdi oynadığımız maçlar da hazırlık maçları değil dostluk maçlarıdır.

Futbolsuz geçen zamandan dolayı oluşan arayı kapatmak ve yaşı belli seviyeye gelmiş oyuncular ile A2 Takımından A Takıma aldığımız oyuncuların adaptasyonunu sağlamak için bu dostluk maçlarını oynuyoruz.Maçlarımız için MHK’dan hakem talebinde bulunduk onlar da hakem gönderdiler. Herkes her yerde futbol oynayabiliyorsa bizim gençliğimizin de futbol oynamak en doğal hakkıdır.

Futboldan çok uzak kalmak mental ve fiziksel olarak geri dönmeyi zorlaştırır. Bu süreyi kısaltmak için dostluk maçlarını oynamaya devam edeceğiz. Cumartesi günü bir dostluk maçı daha oynayarak ara vereceğiz. Yılbaşından sonra bu maçlar devam edecek. 15 Ocak gibi antrenmanlara tekrar başlayacağız. Gençliğin spor yapmaya ihtiyacı vardır.

Belirsizlik olsa da önümüzde 4 – 5 aylık sürecimiz vardır. Eksiklerimiz vardır. Zaten antrenmanlara başlayalı daha 2 haftalık bir süreç oldu. Antrenman sayımız da yeterli değildir. Bu da oynanan oyuna bu olumsuz yansır. Ama biz maçlarda gençlerden ışık aldık. Yaşı yüksek olan oyuncuların istek ve arzusu da bize umut verir.”

