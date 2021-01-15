Devecioğlu: Antrenmanlarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz

Sedat Devecioğlu, “Nisan sonuna kadar antrenmanlarımızı düzenli olarak sürdürüp dostluk maçı yapıyoruz. Antrenmanlara başlayacak yeni takımların olması da sevindiricidir. “ açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimleri için antrenmanlarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sedat Devecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yonpaş Dumlupınar olarak haftada 4 antrenman ve 2 de dostluk maçı oynayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Hafta içi Mağusa’dakiAfrikalılar’ın oluşturduğu Great Academy, hafta sonunda ise Hamitköy ile dostlukmaçı yapıyoruz. Antrenmanlara başlayacak yeni takımların olduğunu öğrendik. Bu durum sevindiricidir.

Nisan sonuna kadar antrenmanlarımızı düzenli olarak sürdürüp, antrenman yapan takımlarla da dostluk maçları oynayacağız.”

