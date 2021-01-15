Bizimkiler, Mısır’a alıştılar

Enppi SC forması giyen John Okoye Ebuka ile Dinopeter Judy, yeni takımlarında ilk gollerini atarlarken, Enppi SC,Ceramica Cleopatra’yı 2-1 mağlup etti

Mısır Birinci Ligi ekiplerinden EnppiSC takımına transfer olan John OkoyeEbuka ile DinopeterJudy, yeni takımlarında ilk gollerini attılar.

6. hafta maçında ilk 11’de sahaya çıkan John OkoyeEbuka ile John Ebuka’nın yerine 60’ta oyuna giren DinopeterJudy, 2 – 1 kazandıkları Ceramica Cleopatra karşısında takımlarının gollerini attılar.



John Ebuka henüz 5. dakikada takımını öne geçirdi. Maçın 1 – 1 bitmesi beklenirken, sahneye çıkan DinopeterJudy 90.dakikada takımının galibiyet golünü attı. Ceramica Cleopatra’nın tek golü 34. Dakikada penaltıdan SherifAdel’den geldi.

John Okoye Ebuka ile DinopeterJudy’nin gol atmaları bu futbolcuların Mısır Ligine adapte olduklarını gösterirken, EnppiSC, 10 puana yükselip, sıralamada 6. sıraya çıktı.

