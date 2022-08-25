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Dev maçın hakemi Palabıyık

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Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek

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Dev maçın hakemi Palabıyık

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

BUGÜN

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

27 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

21.45 Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam

21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

28 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: Sarper Barış Saka

21.45 Trabzonspor Galatasaray: Ali Palabıyık

29 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

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