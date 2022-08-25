U17’lerin şampiyonu YDÜ

Mağusa Gelişim Akademisi karşısında ilk maçı 87-75 kazanarak ikinci maça 1-0 üstün başlayan YDÜ, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ikinci maçı da 73-57 kazanarak şampiyonluğa ulaştı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi’nde final serisi dün akşam oynanan maçla tamamlandı ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyonluğunu ilan etti.

Mağusa Gelişim Akademisi karşısında ilk maçı 87-75 kazanarak ikinci maça 1-0 üstün başlayan YDÜ, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ikinci maçı da 73-57 üstün tamamlamayı başardı.

Üst düzey ilgi, kaliteli mücadele Basketbol severlerin ilgisi ile renklenen salonda keyifli bir mücadele örneği sergileyen iki takım maçtan sonra ayakta alkışlanırken, genç sporcuların performansları da gelecek adına umut verdi. İlk yarısı çekişme içinde geçen maçta YDÜ soyunma odasına 39-32 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ciddi üstünlük kuran YDÜ bu periyotta farkı 20 sayılara kadar çıkardı. Son periyot karşılıklı basketlerle geçilirken maçı 73-57 kazanmayı başaran YDÜ, U17 Erkekler Ligi’nin şampiyonu oldu.

Kupa ve madalyaları federasyon yetkilileri takdim etti YDÜ’den Gökhun Gazioğlu ile MGA’dan Ulaş Hüseyin Ömer 19’ar sayı üreterek maçın en skorer oyuncuları olurken, en verimli oyuncu 16 sayı, 9 ribaunt rakamlarını tutturan ve 20 verimlilik puanına ulaşan YDÜ’den Enes İmralı oldu. Maç sonunda şampiyon YDÜ’ye kupa ve madalyaları ayrıca ikinci MGA’ya madalyaları Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

