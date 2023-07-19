Dervişoğlu 19 yıl sonra yuvaya döndü

Necati KÜLAHLILAR

Yeni sezon hazırlıklarına hafta başında başlayan Küçük Kaymaklı’da teknik ekibe dahil olan kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu, 19 yıl sonra yeşil siyahlı camiaya döndü.

Uzun yıllar Yenicami’de kaleci antrenörü olarak görev yapan Dervişoğlu ayrıca birlikte forma giydiği başkan Akay Aşina ile de aynı camiada yeniden buluştu. Konu ile ilgili olarak Küçük Kaymaklı yaptığı paylaşımda ikilinin fotoğrafı ile beraber şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllar Küçük Kaymaklı forması giyen Hakan Dervişoğlu 19 yıl sonra takımımızın kaleci antrenörü olarak yuvaya dönüş yaptı. Başkanımız Akay Aşina ise uzun yıllar birlikte forma terlettiği Hakan hocayla 19 yıl sonra aynı sahada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi”



