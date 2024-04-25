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Derbinin hakemi Volkan Bayarslan

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

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Derbinin hakemi Volkan Bayarslan
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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek
Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler ve haftanın programı şöyle:
BUGÜN
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu​​​​​​​
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam
 
 
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