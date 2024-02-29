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Pogba 4 yıl men edildi

Juventus forması giyen Paul Pogba doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan dört yıl men cezası aldı

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Pogba 4 yıl men edildi
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İtalya Serie A takımı Juventus forması giyen Pogba, ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı.
İtalyan Anti-Doping Organizasyonu ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.
Ekim ayında yapılan ikinci testte de Pogba'nın numunesinin pozitif olduğu doğrulanmıştı.
Fransız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve Pogba 4 yıl futboldan men edildi.
Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası'nı kaldıran deneyimli oyuncu, Juventus'ta ise 4 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı. 
 
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