Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 31 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.

22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler:

BUGÜN

15.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

18.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi:

12.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

15.00 MedipolBaşakşehir-AtakaşHatayspor: Cüneyt Çakır

18.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 Ocak Pazar:

12.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

15.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

15.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

18.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler



