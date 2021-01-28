Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.
22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler:
BUGÜN
15.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
18.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi:
12.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
15.00 MedipolBaşakşehir-AtakaşHatayspor: Cüneyt Çakır
18.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
31 Ocak Pazar:
12.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
15.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka
15.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
18.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler
Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 31 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.