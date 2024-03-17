Derbide son gülen Fenerbahçe

Süper Lig'de 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışına devam etti. Sarı lacivertlilerde 2 gol atan Fred maça damga vuran isim oldu

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Trezeguet, Visca, Enis Destan, Pepe. Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Edin Dzeko. Süper Lig'in 30. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulsa da Fenerbahçe müsabakadan 3-2 üstün ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 63'te Enis Bardhi, 78'de Trezeguet'den (pen.) geldi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 79'da çıkardı. Trabzonspor ise 49 puanda kaldı. Fenerbahçe ligde milli ara sonrası Adana Demirspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.