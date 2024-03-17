Aslan 90’da kükredi

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3 mağlup etti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada Mertens ile öne geçti. 34. dakikada kullanılan korner vuruşu sonrası Icardi'nin topu kendi ağlarına göndermesinin ardından devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Galatasaray, ikinci yarı başladıktan sonra maçın 48. dakikasında Icardi ile yeniden öne geçti. 57. dakikada Aytaç Kara'nın ve 77. dakikada Da Costa'nın golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, 3-2 geriye düştü. 83. dakikada Icardi ile beraberliği yakalayan Galatasaray, Vinicius'un 90. dakikada attığı golle maçı 4-3 kazandı.

Galatasaray, bu maçla birlikte ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti. Toplamda 26 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, puanını 81'e çıkardı.

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

ICARDİ, GOL SAYISINI 23'E ÇIKARDI

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 23'e çıkardı.

Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 25 maçta 15, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.

Ligdeki 26. maçına Kasımpaşa karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 2 ve 3. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 17 toplamda 23 gole ulaştı.

Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 64 resmi müsabakada 46 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu arada Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çeken Galatasaray, ilk kez 3 gol yedi.

SON 11 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.



