banner762
Büyükler ligi start aldı
Büyükler ligi start aldı
7 0
56 0
 
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
106 0
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
296 0
Kedilerin Banyo Rutini
Kedilerin Banyo Rutini
25 0
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
31 0
Meclis’e 11 kadın vekil
Meclis’e 11 kadın vekil
174 0
banner661

Derbi öncesi başkana kutlama, takıma moral

banner476

banner714
Derbi öncesi başkana kutlama, takıma moral
Yonpaş Dumlupınar pazar günü oynayacağı Mağusa Türk Gücü derbisi hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Mehmet Evram'ın da doğum günü kutlandı
Kulüpten yapılan açıklamada Yonpaş Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram, pazar günkü maç öncesi hazırlıklarına yoğun şekilde devam eden A Takımı antrenmanda ziyaret etti. 
Takım ve teknik ekip ile doğum gününü de kutlayan Başkan Evram, özverili çalışmalarından dolayı tüm takım ve teknik ekibe teşekkür ederken takıma olan güveninin tam olduğunun bir kez daha altını çizdi.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.