Derbi öncesi başkana kutlama, takıma moral

Yonpaş Dumlupınar pazar günü oynayacağı Mağusa Türk Gücü derbisi hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Mehmet Evram'ın da doğum günü kutlandı

Kulüpten yapılan açıklamada Yonpaş Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram, pazar günkü maç öncesi hazırlıklarına yoğun şekilde devam eden A Takımı antrenmanda ziyaret etti.

Takım ve teknik ekip ile doğum gününü de kutlayan Başkan Evram, özverili çalışmalarından dolayı tüm takım ve teknik ekibe teşekkür ederken takıma olan güveninin tam olduğunun bir kez daha altını çizdi.



