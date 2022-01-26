Birer attılar, birer aldılar

İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı Grupta 7. Hafta maçında Demirerler Construction Demirhan ile Vadili yenişemeyerek 1-1 berabere kaldı

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Berk Bağrıkara, Ogün Ulaş

Demirerler Demirhan: İdris, Gençali, Hasan Denizalp, Asrın (Ömer), Mustafa (Hakan), Hasan Tulum, Abdullah, Hasan Akar, Ömer (Ferhat), Nejdet (Uğur), Hasan Yaşınses

Vadili: İlhan, Umut, Hacı Durdu, Emrah, Ali, Barış (Cemal), Uğur, Mehmet (Kader), Ekrem, Hasan, Ogün

Goller: 78. Dk. Abdullah (D. Demirhan), 4. Dk. Ekrem (P) (Vadili)



İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı Grupta 7. Hafta maçında Demirerler Construction Demirhan ile Vadili yenişemeyerek 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda 4. Dakikada penaltı atışıyla golü bulan ve 1-0 öne geçen deplasman ekibi Vadili ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. 78. dakikada Demirhan adına betraberlik golüğnü atan Abdullah takımına beraberliği getirdi. Maç bu sonuçla tamamlanınca takımlar birer puana razı oldu.

