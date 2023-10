Deplasman takımlarının haftası

Süper Ligde bu hafta oynanan 8 maçın 5 maçını deplasman takımları kazanırken, 3 maç ise ev sahibi takımlarının üstünlüğünde tamamlandı. Bu hafta sezon başından bu yana ilk kez beraberlik çıkmadı

Aksa Süper Ligin 6. Haftası önceki akşam oynanan tek maçla tamamlanırken, zirve yarışında olan 4 takım bu haftayı kayıpsız olarak kapatarak yarışa devam ettiler.Lider Dumlupınar ile averajla 2. Sırada olan Cihangir evlerinde galip gelirken, takipçileri MTG ile Doğan T. Birliği ise deplasmanda kazanarak yollarına devam ettiler.Öte yandan dipte olan iki takım Yeniboğaziçi ile K.Kaymaklı bu haftayı da mağlup kapatarak kötü gidişlerini sürdürdüler.Ligde bu hafta oynanan 8 maçın 5 maçını deplasman takımları kazanırken, 3 maç ise ev sahibi takımlarının üstünlüğünde tamamlandı. Bu hafta sezon başından bu yana ilk kez beraberlik çıkmadı.Oynanan karşılaşmalarda toplam 32 gol atılarak maç başına 4 gol ortalaması yakalanarak sezonun en gollü haftası oldu. Atılan gollerin 20 tanesini deplasman takımları atarken, 12 golü ise ve sahipleri attı.Haftanın farklı galibiyetlerini Doğan T. Birliği, MTG ve Yenicami takımları alırken, en az gollü maç Lefke ile Göçmenköy arasındaki 0-1’lik skorla biten maç oldu. Altıncı hafta sonu itibariyle Ligin en fazla gol atan takımı 24 golle MTG olurken, en az gol atan takım 4 golle Lefke oldu. En az gol yiyen takım ise 3 golle lider Dumlupınar takımı oldu.Cihangir takımından LaurysNdong Meye, Mağusa Türk Gücü'nden ErhunÖztümer ve Yenicami'denYaoChristinKouakou bu hafta takımları adına 2'şer gol attılar.Y. Dumlupınar- A. Yeşilova maçında kazanılan 2 penaltıdan Y. Dumlupınar adına Mehmet Altın penaltıyı değerlendirirken, A. Yeşilova adına Mejdi Direniş penaltıyı değerlendiremedi.Maçlarda 28 sarı kart gösterilirken 3 de kırmızı kart gösterildi. Cihangir, Lefke ve Y. Dumlupınar takımları bu hafta kart görmeyen takımlarımız oldular. Oynanan 8 maçta en fazla sarı kart 6 taneyle Çetinkaya-K. Kaymaklı maçında gösterildi. T. Ocağı'ndan Cephas Doku, M. Karşıyaka'dan Rahmi Çelik ve Burak Koçar bu hafta oynadıkları maçlarda kırmızı kart gördüler.Gol krallığı yarışında koltuğun sahibi olan Cihangir’den Muhittin Tümbül ile takipçisi Yeniboğaziöi’nden Turgut Kaçar haftayı boş geçerlerken, Gençler Birliği’nden Sertan Kurukafa attığı golle zirveye 1 adım daha yaklaştı.Sezona birçok as futbolcusunu kaybederek ve yönetim sıkıntısıyla başlayan Yenicami takımı her geçen hafta bir adım daha ileri gitmeye devam ediyor. Güçlü kadrosuyla sezona zirve hesaplarıyla başlayan M. Karşıyaka deplasmanından 5 -1 gibi farklı skorla galip dönen Yenicami haftanın takımı olduDoğan Türk Birliği takımının bu sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Hascan, Yeniboğaziçi deplasmanında yaptığı iki asist ve bir golle takımını sırtlayan oyuncu olarak haftanın futbolcusu oldu.Lefkoşa derbisinde takımı Çetinkaya’yı iyi hazırlayan ve rakibi K.Kaymaklı’yı iyi analiz ederek takımını motive eden Turan Altay, maç içinde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle de galibiyeti elde etmeyi başardı.Haftanın zorlu maçlarından olan C.B Gençlik Gücü – Mağusa Türk Gücü maçının orta hakemliğini yapan Zekai Töre, pozisyonlara yakınlığı, oyunu devam ettirme isteği ve yerinde düdükleriyle iyi bir maç çıkararak haftanın hakemi olduHasancan(Cihangir), Emin(Doğan T. B), Olcay(Y. Dumlupınar), Okan(Mesarya), Recep(Çetinkaya), Erhun (MTG), Mehmet Çavuş(Yenicami), Kenan(Doğan T. Birliği), Uzo(Yenicami), Meye(Cihangir), Osita(Çetinkaya)Lefke – Göçmenköy: 0 – 1Türk Ocağı – Mesarya: 2 – 4Cihangir – PeraL.G.Birliği: 3 – 1Yeniboğaziçi – Doğan T.Birliği: 0 – 4ChinaB.G.Gücü – Mağusa T. Gücü: 1 – 5M.Karşıyaka – Yenicami: 1 – 5Y.Dumlupınar – A.Yeşilova: 3 – 0Çetinkaya – K.Kaymaklı: 2 – 0Doğan T. Birliği – CihangirYenicami – Y DumlupınarMağusa T. Gücü – M. KarşıyakaA Yeşilova – LefkePera L. Gençlerbirliği – C. B Gençlik GücüYeniboğaziçi – ÇetinkayaGöçmenköy – Türk OcağıMesarya – K.Kaymaklı