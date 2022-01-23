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Denizli tek attı, üç aldı

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Denizli tek attı, üç aldı
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta 6. Hafta mücadelesinde çıkış arayan Denizli, zirveden kopmak istemeyen Ozanköy’ü konuk etti.
Bilal İyigün Stadında oynanan ve Olgun Canik’in yönettiği maçın ilk devresinde Denizli, 32’de Osman Yolaç’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. İkinci devrede skoru koruyan Denizli, maçı 1 -0 kazanıp 8 puana yükseldi. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Ozanköy ise 10 puanda kalarak zirve yarışında geriye düştü.
 
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