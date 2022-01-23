Tatar'dan 'oy kullanın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 nedeniyle seçime katılımda sıkıntılar olabileceğini belirterek, “Bu çok önemli bir seçim. İnşallah seçime katılım iyi olur. Halkımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum; Herkes tedbirlerini alarak sandığa gitsin, oyunu kullansın. Dileğimiz ve temennimiz sandıktan bir iradenin çıkmasıdır” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu çok önemli bir seçim. Herkesi tedbirlerini alarak sandığa gidip oyunu kullanmaya çağırıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 12.00’de Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 145 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tatar’la birlikte eşi Sibel Tatar da aynı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 nedeniyle seçime katılımda sıkıntılar olabileceğini belirterek, “Bu çok önemli bir seçim. İnşallah seçime katılım iyi olur. Halkımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum; Herkes tedbirlerini alarak sandığa gitsin, oyunu kullansın. Dileğimiz ve temennimiz sandıktan bir iradenin çıkmasıdır” şeklinde konuştu.

Yurt dışında on binlerce Kıbrıslı Türkün yaşadığını anımsatan Tatar, “Keşke yasalar düzenlenebilse de bu vatandaşlarımız da oylarını kullanabilse…” dedi.

Tatar, seçimlerin yapılmasının kolay olmadığını, bu konuda aylardır büyük emek harcandığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının demokratik, örnek, olağanüstü olgunluk içinde hareket eden bir halk olduğunu vurguladı, bazı dış mihrakların burayı karıştırmaya çalıştığını söyledi.

Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta bir devletimiz var, burasının kendi egemenliğimizde yönetilmesi, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin çok daha emin, güvenli, refah olmasının mücadelesi içindeyiz. Bunu da buradan bütün dünyayla paylaşıyoruz” dedi.

Ülkede istikrarlı hükümetlerin oluşması, ciddi reform çalışmalarının hayata geçirilebilmesini dileyen Tatar, demokratik seçim sürecine katılanlara ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını da diledi.