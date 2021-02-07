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Denizli'de kazanan yok

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Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Denizli'de kazanan yok
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Denizlispor'un golü 14. dakikada Rodallega'dan gelirken Antalyaspor'un golünü 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 2 maça çıkan Denizlispor 18, üst üste ikinci beraberliğini alan Fraport TAV Antalyaspor ise 31 puana yükseldi.
 
 
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