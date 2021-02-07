Ankara’da Sivas farkı

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 11. dakikada Gradel (Pen.) 48'de Kayode, 69. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 86'da Yatabare attı.

Ev sahibi takımın tek golü Ahmet Oğuz'dan (Kendi kalesine) geldi.

Oynadığı son 3 maçı da kaybeden Ankaragücü 18 puanla 20. sırada kaldı.

5 maç sonra kazanan DG Sivassspor ise puanını 28'e yükseltti.

