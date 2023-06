Dem’sCons. Çanakkale Ahmet Ogan ile anlaştı

Yeni sezonda Aksa 1.Lig’de mücadele edecek olan Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons. Çanakkale’de teknik direktör Ahmet Ogan’la anlaşmaya vardı

Dem’sCons Çanakkale Türk Spor Kulübü 2023-2024 futbol sezonunda takımı çalıştıracak yeni teknik direktörü belirledi. Dem’s Construction Direktörü Süleyman Can ile teknik direktör Ahmet Ogan, Dem’s Construction offisinde bir araya gelerek yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında her konuda anlaşmaya varıldı. Yeni sezonda Aksa 1.ligde mücadele edecek olan Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons. Çanakkale’de teknik direktör Ahmet Ogan’ın verdiği rapor doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmaları da başlıyor.

“YENİ UMUTLAR, YENİ HEDEFLER”

Dem’sCons. Çanakkale’nin yeni teknik direktörü Ahmet Ogan, “yeni umutlar yeni hedefler” diyerek başladığı konuşmasında kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı Dem’s Construction Direktörü Süleyman Can ve ekibine teşekkür etti. 2017-2018 sezonunda Çanakkale A takım teknik direktörü olarak bir sezon görev yaptığını belirten Ahmet Ogan, 5 yıl aradan sonra yeniden göreve getirildiğini ve yeni hikaye yazmaya geldiğini belirtti. Geçtiğimiz sezon Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM)1.ligde şampiyon olarak 1.lige geri dönen Dem’sCons. Çanakkale’de hedefleri olduğunu belirten Ahmet Ogan, mevcut kadroda bulunan tüm futbolcular ile çalışmak istediğini, transfer komitesindeki arkadaşlarımızla birlikte takım kadrosuna yapmayı düşündükleri takviyeler ile güçlü bir kadro yapısı oluşturarak hedeflerine ulaşmak istediğini söyledi. Yeni sezon planlaması konusunda da bilgiler veren teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezon çalışmalarına 17 Temmuz da başlayacaklarını belirtti. Taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek sözleşme imzalayacaklar.

EKİP HAZIR

Dem’sCons. Çanakkale’de göreve getirilen teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde birlikte çalışacağı ekibini de açıkladı. Yardımcı antrenör Hasan Maydon, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, fizyoterapist Ali Baletti, Doktor Emre Hamurtekin, Sporcu Sorumlusu İsmail Aktu görev yapacak. Geçtiğimiz sezon Pera Larnaka Gençler Birliği’nde teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Ogan, Aksa 1.lig play-off şampiyonu olarak süper lige yükselmişti.