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Geçitkale, İzzet Kaçmaz’a emanet

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Geçitkale, İzzet Kaçmaz’a emanet
BTM 1. Lig play-off maçları sonucunda 1. Lige yükselmeyi başaran Geçitkale takımı yeni teknik direktörünü belirledi.
Yeni sezonda 1.Lig'de mücadele edecek olan sarı lacivertlilerde genç teknik direktör İzzet Kaçmaz görev yapacak. Başkan Ahmet Kadı ile biraraya gelen İzzet Kaçmaz el sıkışarak yeni sezon için anlaşmaya vardı.
Geçitkale geçtiğimiz gün takımı 1. Lige taşıyan Hüseyin Cantürk’le yolları ayırmıştı. İzzet Kaçmaz ise, geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Maraş'ı çalıştırmıştı.
 
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