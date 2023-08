Dem’s Cons. Çanakkale transfere devam ediyor

Dem’s Cons. Çanakkale takımın ihtiyaç duyulan mevkiler için transfer döneminde anlaşmaya vardığı kaleci Yusuf Yontar, Erol Adem, Özel Demiriz’den oluşan 3 futbolcuyu daha takım kadrosuna katarak imzaları attırdı

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, Dem’s Cons. Çanakkale futbol takım kadrosuna önemli isimler katmaya devam ediyor. Gazimağus’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale’de 1. transfer döneminde yapmış olduğu transferlerle dikkat çekerken, takım kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak takım yaratmak isteyen Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, anlaşmaya vardıkları futbolculara Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırmaya devam ediyor.

3 ÖNEMLİ TRANSFER

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın verdiği rapor doğrultusunda istenilen futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varılarak renklerine bağlamaya devam ediyor. 1. Hazırlık dönemi çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yoğun bir şekilde devam eden Dem’s Cons. Çanakkale takımın ihtiyaç duyulan mevkiler için transfer döneminde anlaşmaya vardığı kaleci Yusuf Yontar, Erol Adem, Özel Demiriz’den oluşan 3 futbolcuyu daha takım kadrosuna katarak önemli takviyeler yaptı.

FUTBOL FEDERASYONU’NDA İMZALAR ATILDI

Göçmenköy ile anlaşarak deneyimli eldiven Yusuf Yontar’ı bonservisli, Çayönü’nden Erol Adem’i bonservisli, Mutluyaka’dan proje oyuncusu olarak Özel Demiriz’i bonservisli olarak transfer eden Dem’s Cons. Çanakkale’de başkan Süleyman Can, teknik direktör Ahmet Ogan’ın katılımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzalar atıldı. Resmi olarak bonservisli ve kiralık transferleri gerçekleştirmeye devam eden Gazimağusa’nın yeşil beyazlı takımı Dem’s Cons. Çanakkale’da transfer çalışmaları da sürüyor. Zirve hedefiyle sezona başlayan Dem’s Cons. Çanakkale başkanı Süleyman Can yönetimi, Uvanç Recaioğlu, Barın Bozak, Anıljan Jorayev’i renklerine bağlayarak ilk resmi transferleri, ardından Orhan Kalaycı, Sami Ergazi, Mehmet Yardımcı, Sezer Sezer, deneyimli eldiven Yusuf Yontar, Erol Adem, ve Özel Demiriz’i de transfer ederek kadrosuna önemli isimler katarak güçlendirdi.