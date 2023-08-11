Yasin Kurt futbola Mormenekşe’de döndü

Son olarak 2019-20 sezonunda Mağusa Türk Gücü forması giyen ve o sezondan bu yana futbol oynamayan Yasin Kurt serbest kaldı. Oyuncu Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği ile anlaşma sağladı.

Mormenekşe ayrıca Bostancı Bağcıl'dan Justice Amenyaglo'yu da renklerine bağladı.

FEDERASYON’DAN AÇIKLAMA

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 02.08.2023 tarihinde başvuruda bulunan futbolcu Yasin Kurt'un (104879) dilekçesini inceleyerek söz konusu durumla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle;

"02.08.2023 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na dilekçe ile başvuruda bulunan 104879 KTFF lisans numaralı Yasin Kurt’un dilekçesi incelenmiş olup futbolcu KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı Madde 8(f) bendi uyarınca 07.08.2023 tarihi itibariyle serbest futbolcu olarak addedilmiştir."

