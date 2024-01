Dem’s Cons. Çanakkale transferde son hamleyi yaptı

Dem’s Cons. Çanakkale ara transfer dönemi son günündeMarmaris’te forma giyen Türkiyeli futbolcu Özgür Şengüler ileMormenekşe’den Mustafa Oğur’u kadrosuna kattı

Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons. Çanakkale’de 2. Kış ara transfer dönemi dün tamamlanırken, transferin son gününde iki futbolcuya da imza attırdı. Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan yönetimindeki 2. Hazırlık dönemi hazırlık çalışmalarına devam ederken, takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde anlaşmaya vardığı oyunculara resmi imzalar attırılarak transferi noktaladı. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons Çanakkale, 1. ligde zirve yarışına ortak olabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan başkan Süleyman Can yönetimi, Marmaris’te forma giyen Türkiyeli futbolcu Özgür Şengüler, Mormenekşe’den Mustafa Oğur’u transfer ederek kadrosuna kattı. Dem’sCons. Çanakkale yapmış olduğu transferlerle dikkat çekerken, takım kadrosuna takviyeler yaparak ligin ikinci devresinde konulan hedefe ulaşılmaya çalışılacak.

FUTBOL FEDERASYONU’NDA İMZA ATILDI

Türkiye’den Marmaris takımında Özgür Şengüler, Mormenekşe’den Mustafa Oğur ile anlaşılarak transfer eden Dem’sCons. Çanakkale’de Asbaşkan Abbas Mendeli, teknik direktör Ahmet Ogan’ın katılımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzalar atılarak transferi noktaladı. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı takımı Dem’sCons. Çanakkale başkanı Süleyman Can yönetimi, Türkiyeli oyuncuları değiştirerek Marmaristen ülkemizde 1. Ligde gol kralı olan Berkant İstanbul, takım arkadaşı Özgür Şengüler, Mağusa Türk Gücü’nden genç kaleci Haluk Çakar, Alsancak Yeşilova’dan Gündoğan Beyoğlu, Mormenekşe’den Mustafa Oğur’u transfer ederek kadrosuna çok önemli isimler katarak güçlendirdi.