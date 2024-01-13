’KITSAB Vakantiebeurs 2024 Fuarında’

Hollanda’nın Utrecht şehrinde 1970 yıllarından beri düzenlenen Avrupa’nın en önemli fuarlarından birisi olan Vakantiebeurs Fuarı'na KITSAB’ı temsilen birlik Başkanı Orhan Tolun ile birlik Saymanı Artunç Gürkut katıldı.

11 Ocak 2024 tarihinde kapılarını sektör profesyonellerine ve halka açan fuar, 14 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve sektör temsilcileri ile ortak işbirliği içerisinde düzenlenen butik standımızda, ülkemizin tarihi,kültürel ve doğal güzelliklerin yanı sıra, gastronomi, sağlık turizmi, yürüyüş, sualtı su üstü deniz sporları güzelliklerinin tanıtımı yapılmakta.

Başbakan Yardımcılığı,Turizm,Kültür,Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu fuara iştirak ederek temaslarda bulundu.

Fuarda kurulan standımız; Kuzey Kıbrıs’ı iyi tanıyan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg halklarının yoğun ilgisini çekti.Kuzey Kıbrıs’a ulaşım, konaklama, tarihi ve doğal güzelliklere ulaşım gibi konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.Bu yıl fuarı 10,000 profesyonel katılımcı ile,110,000 ziyaretçinin fuara ziyaret etmesi bekleniyor.

KITSAB ekibi standımıza uğrayan ziyaretçilerle yaptıkları bilgi alışverişinde, ulaşımdaki pahalılığın yanı sıra, Hollanda da Kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan herhangi bir tur operatörünün bulunmaması dikkatleri çekti.