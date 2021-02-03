Demirspor’u, Sivri coşturdu

Türkiye İkinci Lig Beyaz Grupta temsilcimiz Ahmet Sivri'nin formasını giydiği Ankara Demirspor, TCDD Ankara Demirspor Stadında oynanan maçta Uşakspor'u 3 – 0 mağlup etti.

Ahmet Sivri oyuna 62. dakikada sonradan dahil olarak 2 gole imza attı. Ahmet Sivri 4 dakika içerisinde 2 gole imza attı. Ahmet Sivri 77 ve 81. Dakikalarda ağları havalandırdı. Ankara Demirspor'un diğer golünü Serdar Eylik attı.

İkinci devre oynadığı ikinci maçı da kazanan Ankara Demirspor, 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

