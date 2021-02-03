ENPPİ bizimkilerle güzel

ENPPİ’de forma giyen John Ebuka ile Dinopeter, attıkları gollerle takımlarına Pyramids FC karşısında galibiyeti getirdiler

Mısır Süper Lig takımlarından ENPPİ’de forma giyen John Ebuka ile Dinopeter, attıkları gollerle takımlarına galibiyeti getirdiler.

Petrospor Stadında oynanan maçta ENPPİ, Pyramids FC takımını konuk ederken, ilk gol konuk Pyramids FC takımından geldi. Erken toparlanan ENPPİ önce beraberliği yakalarken, 45+2. dakikada John Ebuka’nın golüyle devreyi 2 – 1 önde tamamladı.

İkinci devreye de etkili başlayan ENPPİ, Dinopeter’in golüyle 3 – 1 öne geçti. ENPPİ, Pyramids FC takımının golüne engel olamayınca maç 3 – 2 sona erdi.

Bu galibiyetle ENPPİ, 16 puanla 5. sıraya yükselirken, Pyramids FC takımı 6. basamağa geriledi.

