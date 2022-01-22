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Demirhan, Erman’la siftah yaptı

İlk 5 haftada bir mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Demirhan takımı konuk olduğu Akova’yı 3-1 mağlup ederek yeni teknik direktörü Erman Çelik’le çıktığı ilk maçında galibiyetle tanıştı

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Demirhan, Erman’la siftah yaptı
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup 6. Hafta mücadelesinde Akova ile Demirerler Construction Demirhan mücadelesinin galibi yeni teknik direktörü Erman Çelik’li konuk Demirhan oldu.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında 25. Ve 35. dakikada Abdullah Parıldar’ın attığı penaltı golleriyle konuk Demirhan soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci devreye iyi başlayan Akova 55. Dakikada Oğuzhan’ın penaltı golüyle skoru 2-1 yaparak umutlanmasına karşın aradığı beraberlik golünü bulamadı. Demirhan takımı ise 90. dakikada Hakan Çelik’le bir gol daha bularak sahadan 3 -1’lik skorla galip ayrılarak ilk galibiyetini aldı.
 
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