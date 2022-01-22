Ortaköy, Kayalar'ı kolay aştı

İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup 6. Hafta maçında Tüfekçi Ortaköy konuk ettiği Sadrazam Kayalar’ı rahat bir oyun sonucunda 3-0’lık farklı skorla mağlup etti.

Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda oynanan ve Hüseyin Özaşık’ın orta hakemliğini yaptığı mücadelenin ilk devresinde Ortaköy tecrübeli golcüsü Hüseyin Küsbeci’nin 40 ve 42. Dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci devrede Ortaköy takımı 84’ünci dakikada Sami ile bir gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrılarak puanı 9 yaptı. Sadrazam Kayalar ise 1 puanla son sırada kaldı.

