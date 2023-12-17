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Birer attılar, ikişer bıraktılar

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Mormenekşe ile Esentepe arasındaki mücadelede ikinci devrede karşılıklı birer gol atan takımlar sahadan 1 – 1 eşitlikle ayrıldılar

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Birer attılar, ikişer bıraktılar
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Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfutu
Mormenekşe: Doğuhan, Yasin, İrfan, Erdoğ, Mehmet(Tugay), Gökay, Sami, Atakan(Aziz), Aykut, Erhan, Justice(Ertan).
Esentepe: Osman Erdoğan, Nersin, Emre(Mehmet), Ali(Şahin), Ege (İlyas), Tuğra, Emek, Mahmut, Oğuz, Semih(Salih), Yusuf.
Goller: Dk 70 Erhan(Mormenkşe) Dk. 57 Yusuf(Esentepe)
 
Aksa 1. Ligin 13. Haftasının önemli karşılaşmalarından biri olan zirve yarışındaki Esentepe ile play-out hattından uzaklaşmak isteyen Mormenekşe arasındaki karşılaşma Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynandı.
İki takımında istekli başladığı karşılaşmada ilk devrede takımlar aradıkları gol pozisyonlarını bulamadı. Ev sahibi Mormenekşe’nin daha baskılı olmasına karşın pozisyon üretemediği ilk yarı 0 -0 tamamlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan konuk Esentepe oldu.
Dk. 57 Esentepe defansından uzun gönderilen topa hareketlenen Yusuf Ovit, topa sahip olarak Mormenekşe defansından sıyrıldıktan sonra yerden bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 0 - 1
Bu dakikadan sonra arka arkaya pozisyonlar bulan Esentepe takımı bunları değerlendiremedi.
Dk. 70 Sağ kanattan gelişen Mormenekşe atağında Yasin’in ortasında Erhan Çınar yarı vole bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda Mormenekşe takımı gol için yüklenmesine karşın istediği pozisyonları bulamayınca maç Mormenekşe 1- Esentepe 1 şeklinde tamamlandı. Bu sonucun ardından Mormenekşe puanını 15 yaparak 10. Sıraya yükselirken, Esentepe de puanını 28 yaparak 2. Sıradaki yerini korudu.
 (Fotoğraf: Richard Beale)
 
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