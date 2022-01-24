Değirmenlik’te Erbay istifa etti

İbrahim DALOĞLU
AKSA 1. Lig ekiplerinden Değirmenlik’te bir süreden beridir devam eden sponsor ile yönetim arasındaki gerginlik istifa getirdi.
Miracle Değirmenlik spor Kulübü başkanı Ahmet Erbay başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Erbay yaptığı açıklamada bir süreden beridir yaşadığı sağlık problemleri ve ailesinin telkinleri sonucunda görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.
Ahmet Erbay’ın istifa kararı sonrasında Miracle Değirmenlik Spor Kulübü olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Değirmenlik Kulübü 27 Ocak Perşembe saat 19.00’da Değirmenlik Spor Kulübü yeni binasında olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.
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