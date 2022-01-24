İsmail, Yeni Boğaziçi kalesine göz kırpıyor

Yeniboğaziçi'nin genç file bekçisi İsmail Birşen, her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor.
Sezonun ilk devresinin başında kolu kırılan İsmail, kısa sürede sakatlığını toparlayarak yeniden sahalara dönerek Yeni Boğaziçi A takımı için çalışmalara başladı.
Alt yapıdan yetişen ve kısa sürede A takıma yükselen 17 yaşındaki İsmail Birşen, Cumartesi günü ChinaBazaar Gençlik Gücü ile oynanan hazırlık maçında görev alarak başarılı bir performans sergiledi.
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