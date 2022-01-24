banner762
Açılış Kupası Koopspor’un
Açılış Kupası Koopspor’un
6 0
Böyle tohumluk patates mi olur?
Böyle tohumluk patates mi olur?
151 0
 
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
86 0
33 0
48 0
“Boykot çağrıları başarılı oldu”
“Boykot çağrıları başarılı oldu”
16 0
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
10 0
banner661

İsmail, Yeni Boğaziçi kalesine göz kırpıyor

banner476

banner714
İsmail, Yeni Boğaziçi kalesine göz kırpıyor
Yeniboğaziçi'nin genç file bekçisi İsmail Birşen, her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor.
Sezonun ilk devresinin başında kolu kırılan İsmail, kısa sürede sakatlığını toparlayarak yeniden sahalara dönerek Yeni Boğaziçi A takımı için çalışmalara başladı.
Alt yapıdan yetişen ve kısa sürede A takıma yükselen 17 yaşındaki İsmail Birşen, Cumartesi günü ChinaBazaar Gençlik Gücü ile oynanan hazırlık maçında görev alarak başarılı bir performans sergiledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.