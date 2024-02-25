Değirmenlik’e yan bakılmıyor

Hakemler: İsmail Ercan, Hakan Gök, İbrahim Katmer
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Halil, Kasım, Adil (DK 83 Emirali), Hüseyin Sadıklar, Erhan, Kağan, Semih (DK 51 Can), Barkın, Ulaş (DK 70 Murat Ormancı), Mustafa Vardi.
Yalova: Övgü, Hasip, Aydın (DK 76 Muhammed Mustafa), Mehmet Kum, Selçuk, Asrın, Erkan (DK 76 Hamdi), Sergülen, Ali (DK 53 Onur), Mehmetali, Darbaz (DK 81 Arda).
Goller: DK 72 Kasım, DK 79 Erhan(Miracle Değirmenlik).
Aksa 1. Lig lideri M. Değirmenlik konuk ettiği Süper Lig hedefindeki ekiplerden Yalova’yı 2 – 0 mağlup ederek Süper Lig için geri sayıma devam etti.
5.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında yapılan ortada arka direkte Hüseyin Sadıklar’ın etkili vuruşunu kaleci Övgü kornere çeldi.
9.DK: Yalova kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan Asrın’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.
19.DK: Bir başka etkili gelişen Yalova atağında soldan yapılan ortada Asrın’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
20.DK: Miracle Değirmenlik’in kullandığı köşe vuruşunda Barkın’ın kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.
34.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında son çizgiden Hüseyin Sadıklar’ın ortasında Adil’in boş pozisyonda kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
47.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında önce Erhan sonrasında Kağan’ın vuruşunu kaleci Övgü önledi.
53.DK: Miracle Değirmenlik’in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Barkın’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
72.DK: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında sağ kanattan yapılan ortada Kasım kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0
79.DK: Murat Ormancı’nın pasında topla buluşan Erhan farkı ikiye çıkardı.2-0
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma lider Miracle Değirmenlik’in üstünlüğü ile sona erdi.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|20
|17
|2
|1
|56
|8
|48
|53
|2.
|Esentepe KKSK
|20
|10
|5
|5
|32
|23
|9
|35
|3.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|20
|10
|3
|7
|36
|22
|14
|33
|4.
|Hamitköy ŞHSK
|20
|9
|6
|5
|26
|20
|6
|33
|5.
|Gönyeli SK
|20
|10
|2
|8
|39
|23
|16
|32
|6.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|20
|7
|11
|2
|30
|23
|7
|32
|7.
|Yalova SK
|20
|9
|5
|6
|30
|29
|1
|32
|8.
|Binatlı YSK
|20
|8
|5
|7
|24
|23
|1
|29
|9.
|Düzkaya KOSK
|20
|7
|6
|7
|29
|30
|-1
|27
|10.
|Lapta TBSK
|20
|7
|5
|8
|24
|38
|-14
|26
|11.
|Ozanköy SK
|20
|5
|8
|7
|25
|36
|-11
|23
|12.
|Geçitkale GSK
|20
|6
|3
|11
|39
|50
|-11
|21
|13.
|Mormenekşe GBSK
|20
|3
|10
|7
|21
|31
|-10
|19
|14.
|Ünimar Maraş GSK
|20
|4
|6
|10
|24
|34
|-10
|18
|15.
|Girne Halk Evi
|20
|3
|6
|11
|17
|38
|-21
|15
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|20
|2
|3
|15
|13
|37
|-24
|9