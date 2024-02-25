Değirmenlik’e yan bakılmıyor

Batı temsilcisi Yalova’yı konuk eden Miracle Değirmenlik sahadan 2-0 galip ayrılarak şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam etti. Üç önemli futbolcusundan yoksun çıktığı karşılaşmayı ikinci devrede Kasım ve Erhan’ın golleri ile kazanan Miracle Değirmenlik puanını 53’e çıkardı

Stat: Gaziköy Şenol Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Hakan Gök, İbrahim Katmer

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Halil, Kasım, Adil (DK 83 Emirali), Hüseyin Sadıklar, Erhan, Kağan, Semih (DK 51 Can), Barkın, Ulaş (DK 70 Murat Ormancı), Mustafa Vardi.

Yalova: Övgü, Hasip, Aydın (DK 76 Muhammed Mustafa), Mehmet Kum, Selçuk, Asrın, Erkan (DK 76 Hamdi), Sergülen, Ali (DK 53 Onur), Mehmetali, Darbaz (DK 81 Arda).

Goller: DK 72 Kasım, DK 79 Erhan(Miracle Değirmenlik).



Aksa 1. Lig lideri M. Değirmenlik konuk ettiği Süper Lig hedefindeki ekiplerden Yalova’yı 2 – 0 mağlup ederek Süper Lig için geri sayıma devam etti.

5.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında yapılan ortada arka direkte Hüseyin Sadıklar’ın etkili vuruşunu kaleci Övgü kornere çeldi.

9.DK: Yalova kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan Asrın’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

19.DK: Bir başka etkili gelişen Yalova atağında soldan yapılan ortada Asrın’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

20.DK: Miracle Değirmenlik’in kullandığı köşe vuruşunda Barkın’ın kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

34.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında son çizgiden Hüseyin Sadıklar’ın ortasında Adil’in boş pozisyonda kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

47.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında önce Erhan sonrasında Kağan’ın vuruşunu kaleci Övgü önledi.

53.DK: Miracle Değirmenlik’in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Barkın’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

72.DK: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında sağ kanattan yapılan ortada Kasım kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0

79.DK: Murat Ormancı’nın pasında topla buluşan Erhan farkı ikiye çıkardı.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma lider Miracle Değirmenlik’in üstünlüğü ile sona erdi.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Miracle Değirmenlik SK 20 17 2 1 56 8 48 53 2. Esentepe KKSK 20 10 5 5 32 23 9 35 3. Dem s Cons. Çanakkale TSK 20 10 3 7 36 22 14 33 4. Hamitköy ŞHSK 20 9 6 5 26 20 6 33 5. Gönyeli SK 20 10 2 8 39 23 16 32 6. M. Hacıali Yılmazköy SK 20 7 11 2 30 23 7 32 7. Yalova SK 20 9 5 6 30 29 1 32 8. Binatlı YSK 20 8 5 7 24 23 1 29 9. Düzkaya KOSK 20 7 6 7 29 30 -1 27 10. Lapta TBSK 20 7 5 8 24 38 -14 26 11. Ozanköy SK 20 5 8 7 25 36 -11 23 12. Geçitkale GSK 20 6 3 11 39 50 -11 21 13. Mormenekşe GBSK 20 3 10 7 21 31 -10 19 14. Ünimar Maraş GSK 20 4 6 10 24 34 -10 18 15. Girne Halk Evi 20 3 6 11 17 38 -21 15 16. Baf Ülkü Yurdu 20 2 3 15 13 37 -24 9 Gaziköy Şenol Stadıİsmail Ercan, Hakan Gök, İbrahim KatmerHasan Piro, Halil, Kasım, Adil (DK 83 Emirali), Hüseyin Sadıklar, Erhan, Kağan, Semih (DK 51 Can), Barkın, Ulaş (DK 70 Murat Ormancı), Mustafa Vardi.Övgü, Hasip, Aydın (DK 76 Muhammed Mustafa), Mehmet Kum, Selçuk, Asrın, Erkan (DK 76 Hamdi), Sergülen, Ali (DK 53 Onur), Mehmetali, Darbaz (DK 81 Arda).DK 72 Kasım, DK 79 Erhan(Miracle Değirmenlik).Aksa 1. Lig lideri M. Değirmenlik konuk ettiği Süper Lig hedefindeki ekiplerden Yalova’yı 2 – 0 mağlup ederek Süper Lig için geri sayıma devam etti.5.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında yapılan ortada arka direkte Hüseyin Sadıklar’ın etkili vuruşunu kaleci Övgü kornere çeldi.9.DK: Yalova kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan Asrın’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.19.DK: Bir başka etkili gelişen Yalova atağında soldan yapılan ortada Asrın’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.20.DK: Miracle Değirmenlik’in kullandığı köşe vuruşunda Barkın’ın kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.34.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında son çizgiden Hüseyin Sadıklar’ın ortasında Adil’in boş pozisyonda kafa vuruşunda top yandan auta gitti.47.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında önce Erhan sonrasında Kağan’ın vuruşunu kaleci Övgü önledi.53.DK: Miracle Değirmenlik’in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Barkın’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.72.DK: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında sağ kanattan yapılan ortada Kasım kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-079.DK: Murat Ormancı’nın pasında topla buluşan Erhan farkı ikiye çıkardı.2-0Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma lider Miracle Değirmenlik’in üstünlüğü ile sona erdi.