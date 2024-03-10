Değirmenlik’e, Mormenekşe freni

Birinci Lig lideri Değirmenlik şampiyonluk için gün saymaya başlarken, konuk ettiği play-out hattındaki Mormenekşe ile 0 – 0 berabere kalarak haftalar sonra puan kaybetti

Yer: Gaziköy Şenol Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Baran Marangoz

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Ulaş, Halil, Barkın, Mustafa Vardi, İlyas, Kağan, Semih (DK 81 Can), Hüseyin Deynekli, Kasım, Erhan (DK 67 Murat Ormancı).

Mormenekşe: Doğuhan, Aykut, Aziz Topel (DK 85 Sertan), Fetin, Erdoğ, İzzet (DK 75 Cenker), Justice (DK 58 Sami Yahat), Ertan, Şaban (DK 59 Celal), Sami Tünsay, Tugay.



AKSA Birinci lig 22. Hafta karşılaşmasında Gaziköy’de oynanan karşılaşmada Miracle Değirmenlik ile Mormenekşe gölsüz berabere kaldı.

8.DK: Kalabalık adamla gelişen Momenekşe atağında önce Tugay, ardından Şaban’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kontrol etti.

17.DK: MiracleDeğirmenlik’in sağ kanattan gelişen atağında Hüseyin Deynekli’nin ortasında Erhan’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı içerisinde Kağan’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

46.DK: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında Kağan’ın ceza alanı dışından vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

73.DK: Miracle Değirmenlik atağında sol kanattan yapılan ortada arka direkte Hüseyin Deynekli’nin kafa vuruşunda top uzak direğin dibinden auta gitti.

78.DK: Mormenekşe’nin kazandığı serbest atışta Ertan’ın vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma başladığı gibi sona erdi.



AKSA 1.Lig Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Miracle Değirmenlik SK 22 18 3 1 57 8 49 57 2. Gönyeli SK 22 12 2 8 47 24 23 38 3. Esentepe KKSK 22 11 5 6 33 24 9 38 4. Yalova SK 22 10 6 6 35 32 3 36 5. M. Hacıali Yılmazköy SK 22 8 11 3 32 24 8 35 6. Binatlı YSK 22 10 5 7 26 23 3 35 7. Dem s Cons. Çanakkale TSK 22 10 4 8 39 26 13 34 8. Hamitköy ŞHSK 22 9 7 6 28 23 5 34 9. Düzkaya KOSK 22 8 7 7 31 31 0 31 10. Lapta TBSK 22 7 6 9 26 41 -15 27 11. Geçitkale GSK 22 7 3 12 46 55 -9 24 12. Ozanköy SK 22 5 9 8 27 40 -13 24 13. Ünimar Maraş GSK 22 5 7 10 26 35 -9 22 14. Mormenekşe GBSK 22 3 12 7 21 31 -10 21 15. Girne Halk Evi 22 3 6 13 18 44 -26 15 16. Baf Ülkü Yurdu 22 2 3 17 14 45 -31 9 Gaziköy Şenol StadıKerem Eran, Özal Çağlayan, Baran MarangozHasan Piro, Ulaş, Halil, Barkın, Mustafa Vardi, İlyas, Kağan, Semih (DK 81 Can), Hüseyin Deynekli, Kasım, Erhan (DK 67 Murat Ormancı).: Doğuhan, Aykut, Aziz Topel (DK 85 Sertan), Fetin, Erdoğ, İzzet (DK 75 Cenker), Justice (DK 58 Sami Yahat), Ertan, Şaban (DK 59 Celal), Sami Tünsay, Tugay.AKSA Birinci lig 22. Hafta karşılaşmasında Gaziköy’de oynanan karşılaşmada Miracle Değirmenlik ile Mormenekşe gölsüz berabere kaldı.8.DK: Kalabalık adamla gelişen Momenekşe atağında önce Tugay, ardından Şaban’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kontrol etti.17.DK: MiracleDeğirmenlik’in sağ kanattan gelişen atağında Hüseyin Deynekli’nin ortasında Erhan’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.27.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı içerisinde Kağan’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.46.DK: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında Kağan’ın ceza alanı dışından vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.73.DK: Miracle Değirmenlik atağında sol kanattan yapılan ortada arka direkte Hüseyin Deynekli’nin kafa vuruşunda top uzak direğin dibinden auta gitti.78.DK: Mormenekşe’nin kazandığı serbest atışta Ertan’ın vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta gitti.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma başladığı gibi sona erdi.