Değirmenlik’e, Mormenekşe freni

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Baran Marangoz
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Ulaş, Halil, Barkın, Mustafa Vardi, İlyas, Kağan, Semih (DK 81 Can), Hüseyin Deynekli, Kasım, Erhan (DK 67 Murat Ormancı).
Mormenekşe: Doğuhan, Aykut, Aziz Topel (DK 85 Sertan), Fetin, Erdoğ, İzzet (DK 75 Cenker), Justice (DK 58 Sami Yahat), Ertan, Şaban (DK 59 Celal), Sami Tünsay, Tugay.
AKSA Birinci lig 22. Hafta karşılaşmasında Gaziköy’de oynanan karşılaşmada Miracle Değirmenlik ile Mormenekşe gölsüz berabere kaldı.
8.DK: Kalabalık adamla gelişen Momenekşe atağında önce Tugay, ardından Şaban’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kontrol etti.
17.DK: MiracleDeğirmenlik’in sağ kanattan gelişen atağında Hüseyin Deynekli’nin ortasında Erhan’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
27.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı içerisinde Kağan’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
46.DK: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında Kağan’ın ceza alanı dışından vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
73.DK: Miracle Değirmenlik atağında sol kanattan yapılan ortada arka direkte Hüseyin Deynekli’nin kafa vuruşunda top uzak direğin dibinden auta gitti.
78.DK: Mormenekşe’nin kazandığı serbest atışta Ertan’ın vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta gitti.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma başladığı gibi sona erdi.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|22
|18
|3
|1
|57
|8
|49
|57
|2.
|Gönyeli SK
|22
|12
|2
|8
|47
|24
|23
|38
|3.
|Esentepe KKSK
|22
|11
|5
|6
|33
|24
|9
|38
|4.
|Yalova SK
|22
|10
|6
|6
|35
|32
|3
|36
|5.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|22
|8
|11
|3
|32
|24
|8
|35
|6.
|Binatlı YSK
|22
|10
|5
|7
|26
|23
|3
|35
|7.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|22
|10
|4
|8
|39
|26
|13
|34
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|22
|9
|7
|6
|28
|23
|5
|34
|9.
|Düzkaya KOSK
|22
|8
|7
|7
|31
|31
|0
|31
|10.
|Lapta TBSK
|22
|7
|6
|9
|26
|41
|-15
|27
|11.
|Geçitkale GSK
|22
|7
|3
|12
|46
|55
|-9
|24
|12.
|Ozanköy SK
|22
|5
|9
|8
|27
|40
|-13
|24
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|22
|5
|7
|10
|26
|35
|-9
|22
|14.
|Mormenekşe GBSK
|22
|3
|12
|7
|21
|31
|-10
|21
|15.
|Girne Halk Evi
|22
|3
|6
|13
|18
|44
|-26
|15
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|22
|2
|3
|17
|14
|45
|-31
|9