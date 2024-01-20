Değirmenlik, 'Kupada ben de varım' dedi

Northernland Kıbrıs Kupası 1.Tur karşılaşmasında 1. Lig lideri M. Değirmenlik, Süper Lig ekibi Çetinkaya'yı maçın başında bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı

YER:Değirmenlik Sadık Cemil

HAKEMLER:Kerem Eran, Cem Öksüzoğulları, Serdar Gürpınar

MİRACLE DEĞİRMENLİK:Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Adil (DK 78 Halil), Yasin, Mustafa Vardi, Erhan, Kağan (DK 46 Barkın), İlyas, Semih, Hasan Ulukök (DK 64 Fırat) (DK 87 Ulaş), Hüseyin Deynekli.

ÇETİNKAYA:Kemal, Batuhan, Agit, Mustafa Kemal, Aşkın, Hamit, Muammer, Cemal, Yasin, Ernest, Osita.

KIRMIZI KART: DK 71 Ernest (Çetinkaya).

GOLLER: DK 3 Hüseyin Deynekli, DK 6 Erhan (Miracle Değirmenlik).



Northernland Kıbrıs Kupası 1.Tur karşılaşmasında konuk ettiği Çetinkaya’yı 2-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik adını bir üst tura yazdırdı. İlk yarıda bulduğu 2 golle sonuca giden birinci lig lideri Miracle Değirmenlik ikinci tur vizesi alan taraf oldu. Ev sahibi takıma turu getiren golleri Hüseyin Deynekli ve yeni transfer Erhan kaydederken, konuk Çetinkaya’da Ernest 71. Dakikada kırmızı kart gördü.

3.DK: Çabuk ve kalabalık adamla gelişen ev sahibi takım atağında Hüseyin Deynekli takımını öne geçirdi.1-0

6.DK: Sağ kanattan çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Erhan topu filelere gönderdi.2-0

8.DK: Sol kanattan çabuk gelişen ev sahibi takım Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına giren Hasan Ulukök’ün vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

11.DK: Miracle Değirmenlik takımının gelişen yeni bir kontra atağında savunma arkasında kazandığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Erhan’ın vuruşu kaleci Kemal’da kaldı.

21.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta Semih’in ortasında İlyas’ın kafa vuruşu kaleci Kemal’da kaldı.

26.DK: Sol kanattan çabuk gelişen Çetinkaya atağında yapılan sert vuruşta Hasan Piro’dan dönen topta Ernest’in vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

38.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada arka direkte Adil’in kafa vuruşu kaleci de kaldı.

45+2.DK: Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli’nin ceza alanı dışından vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

54.DK: Çabuk gelişen konuk Çetinkaya atağında yapılan ortada Osita’nın kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

68.DK: Fırat ile başlayan Miracle Değirmenlik atağında bu oyuncunun pasında Hüseyin Detnekli’nin vuruşu kaleci Kemal’da kaldı.

71.DK: Kalabalık adamla gelişen Çetinkaya atağında ceza alanı içerisinde Ernest’in vuruşu kaleci Hasan’da kaldı.

75.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka Çetinkaya atağında yapılan ortada Yasin’in kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.

76.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında rakibinden sıyrılıp ceza alanına giren Erhan’ın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-0 Miracle Değirmenlik üstünlüğü ile sona erdi.

