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Kaymaklı’ya turu Gozar getirdi

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K.Kaymaklı, kupada konuk ettiği U. Maraş karşısında 2 – 1 geriye düşmesine karşın, yeni transferi Gozar’ın uzatmalarda attığı golle 3 – 2 kazanarak adını son 16’ya yazdırdı

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Kaymaklı’ya turu Gozar getirdi
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Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Ünimar Maraş’ı konuk etti.
Normal süresi 2-2 biten maçı uzatmada bulduğu golle 3-2 kazanan Küçük Kaymaklı, adını bir üst tura yazdırdı.

Atatürk Stadı’ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 46’ncı dakikasında yeni transfer Daniel Gozar’ın golü ile K. Kaymaklı 1-0 öne geçti. 62’nci dakikada Maraş’tan Alp Ertunga Çakıroğlu skoru 1-1’e taşıdı. Çakıroğlu 85’de attığı golle Maraş’a 2-1 üstünlük sağlasa da 87’de Kaymaklı’da yine Gozar attığı golle skoru eşitledi ve maç 2-2’lik skorla uzatmalara gitti. Uzatmaların 109’uncu dakikasında Gozar bir kez daha sahneye çıkarak maçı 3-2 yaptı ve turu K. Kaymaklı’ya getirdi.
 
 
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