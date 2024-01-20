Kaymaklı’ya turu Gozar getirdi

Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Ünimar Maraş’ı konuk etti.
Normal süresi 2-2 biten maçı uzatmada bulduğu golle 3-2 kazanan Küçük Kaymaklı, adını bir üst tura yazdırdı.
Atatürk Stadı’ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 46’ncı dakikasında yeni transfer Daniel Gozar’ın golü ile K. Kaymaklı 1-0 öne geçti. 62’nci dakikada Maraş’tan Alp Ertunga Çakıroğlu skoru 1-1’e taşıdı. Çakıroğlu 85’de attığı golle Maraş’a 2-1 üstünlük sağlasa da 87’de Kaymaklı’da yine Gozar attığı golle skoru eşitledi ve maç 2-2’lik skorla uzatmalara gitti. Uzatmaların 109’uncu dakikasında Gozar bir kez daha sahneye çıkarak maçı 3-2 yaptı ve turu K. Kaymaklı’ya getirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.