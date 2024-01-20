Kaymaklı’ya turu Gozar getirdi

K.Kaymaklı, kupada konuk ettiği U. Maraş karşısında 2 – 1 geriye düşmesine karşın, yeni transferi Gozar’ın uzatmalarda attığı golle 3 – 2 kazanarak adını son 16’ya yazdırdı

Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Birinci Lig ekibi Ünimar Maraş’ı konuk etti.Normal süresi 2-2 biten maçı uzatmada bulduğu golle 3-2 kazanan Küçük Kaymaklı, adını bir üst tura yazdırdı.Atatürk Stadı’ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 46’ncı dakikasında yeni transfer Daniel Gozar’ın golü ile K. Kaymaklı 1-0 öne geçti. 62’nci dakikada Maraş’tan Alp Ertunga Çakıroğlu skoru 1-1’e taşıdı. Çakıroğlu 85’de attığı golle Maraş’a 2-1 üstünlük sağlasa da 87’de Kaymaklı’da yine Gozar attığı golle skoru eşitledi ve maç 2-2’lik skorla uzatmalara gitti. Uzatmaların 109’uncu dakikasında Gozar bir kez daha sahneye çıkarak maçı 3-2 yaptı ve turu K. Kaymaklı’ya getirdi.