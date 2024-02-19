Değirmenlik koptu geliyor

AKSA 1. LİG 19 HAFTA PANORAMASIAksa 1. Lig’in 19. Haftasında oynanan 8 karşılaşma sonucunda lider Miracle Değirmenlik, takipçilerinin puan kaybettiği bu haftada galip gelerek puan farkını oldukça açarak şampiyonluk kapsını araladı.Ligde 2. sırada yer alan Dem’sCons. Çanakkale ile 3. sıradaki Esentepe’nin haftayı mağlubiyetle kaybetmesi sonrasında Yalova tek golle kazandığı bu haftada süper lig yolunda 2. Sıraya bir adım daha yaklaşmış oldu.İnişli çıkışlı bir grafik çizen Gönyeli bu hafta evinde kazanarak yeniden play-off hattı içine yükselirken, M.HacıaliYılmazköy Mormenekşe ise berabere kalarak play-off hattının altına indi.Ligde 11 Haftadır galip gelemeyen Girne Halk evi konuk ettiği play-off hattındaki Hamitköy’ü, 12 haftadır galip gelemeyen Baf Ülkü Yurdu ise konuk ettiği Ozanköy’ü mağlup ederek haftalar sonra üç puanla tanışırlarken, play-out hattı için umutlarını tazelediler.Aksa 1. Ligin 19. Haftasında oynanan 8 maçın 5 tanesini ev sahipleri, 2 tanesini deplasman takımları kazanırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.Oynanan maçlarda kale ağları 23 kez havalanırken, golsüz maç oynanmadı. Haftanın en farklı galibiyetini lider M. Değirmenlik Esentepe deplasmanından aldığı 4 – 0’lık galibiyetle elde etmiş oldu.Gol krallığı yarışında 21 golle zirede olan Değirmenlik’ten Kasım haftayı golsüz geçerken, Gönyeli’den İlyas attığı golle gol sayısını 21 yaparak koltuğa ortak oldu. Öte yandan Değirmenlik’in yeni transferi Erhan Çınar bu hafta 3 gol atarak gol sayısını 15 yaptı.Bu hafta oynanan 8 maçta toplam 31 sarı kart, 3 tane de kırmızı kart gösterildi.Aksa 1. Ligin 2. Devresine seri galibiyetlerle başlayarak 3’te üç yapan Dem’sCons. Çanakkale deplasmanından aldığı 2 -1’lik galibiyetle çıkışını sürdüren Binatlı haftanın takımı olmayı hak etti.Miracle Değirmenlik takımının devre arasında Mormenekşe kulübünden transfer ettiği golcü futbolcu takımına erken adapte olduğunu deplasmanda Esentepe’ye karşı attığı 3 golle gösterirken, galibiyette önemli pay sahibi olduLigin dibine demir atan Baf Ülkü Yurdu takımının başına devre arasında gelen Ercan Atasay, bu hafta konuk ettikleri Ozanköy karşısında ilk devreyi yenik kapamalarına karşın yaptığı değişlikle oyuna müdahale ederek galibiyeti elde etti ve haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Oldukça zor bir maçta yerinde düdükleri, pozisyonlar yakınlığı ve yan hakemleriyle uyumuyla iyi bir maç çıkaran Hüseyin Eyyüpler’in verdiği kırmızı kartta doğruydu.Burak (Girne Halk Evi), Mustafa (Baf Ülkü Yurdu), Kahraman(Gönyeli), Orhan(Lapta).Yunus(B.Ü.Y) Sertaç(Binatlı), Adil(Değirmenlik), Ayden(Lapta), Malik(Binatlı), Selçuk(Yalova), Ahmet Can(Gönyeli),Süleyman(M. HacıaliYılmazköy), Hüseyin Deynekli(Değirmenlik),Yağış (Binatlı) Asrın (Yalova).Dem’sCons.Çanakkale-Binatlı: 1 – 2BafÜ.Yurdu-Ozanköy. 3 – 1Lapta-Ü.Maraş: 3 – 2Gönyeli-Geçitkale: 3 – 0Mormenekşe-M.H.Yılmazköy: 1 – 1Girne H.Evi-Hamitköy: 1 – 0Yalova-Düzkaya: 1 – 0Esentepe-M.Değirmenlik: 0 – 4Hamitköy – MormenekşeOzanköy – BinatlıBaf Ü. Yurdu – LaptaU. Maraş – GönyeliGeçitkale – EsentepeDüzkaya – Girne H. EviM. Değirmenlik – YalovaM. HacıaliYılmazköy – Dem’sCons. Çanakkale