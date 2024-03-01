Değirmenlik, Girne’yi tek geçti

AKSA Birinci ligde haftanın açılış karşılaşmasında lider Miracle Değirmenlik konuk olduğu Girne Halk Evi’ni Erhan’ın tek golü ile mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Miracle Değirmenlik aldığı bu galibiyetle puanını 56 yaparken Girne Halk Evi 15 puanda kaldı

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Mustafa Torun, Cem Öksüzoğulları, Serdar Gürpınar

Girne Halk Evi: Burak, Mehmet Gürpınar, Muhammet Mustafa, Çağdaş, Kenan (DK 59 Kayra), Eşref (DK 86 Ebubekir), Mustafa Yıldırım, Soyer (DK 59 Sezer), Sezgin, Ahmet Güliçli (DK 85 Kutlu), Serkan.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Halil, Barkın, Mustafa Vardi, İlyas, Kaan (DK 69 Adil), Kasım (DK 87 Murat Ormancı), Hüseyin Deynekli (DK 80 Ulaş), Hasan Ulukök (DK 46 Semih), Erhan.

Gol: DK 40 Erhan (Miracle Değirmenlik).



Aksa 1. Ligin 21. Haftasının açılış maçında lig lideri M.Değirmenlik konuk olduğu düşme hattındaki Girne Halk Evi’ne konuk oldu.

6.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı serbest vuruşta Barkın’ın uzak mesafeden vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.

40.DK: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin arka direğe ortasında Erhan takımını öne geçirdi.0-1

65.DK: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Erhan’ın ceza alanı içerisinde vuruşu savunmadan geri döndü.

69.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih’in ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.

87.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Erhan’ın uzak mesafeden vuruşunu kaleci Burak iki hamlede önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.



