Değirmenlik, Dipkarpaz’da kampa girdi

Aksa Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımının 3 günlük yurtiçi kampı dün öğlen saatlerinde Dipkarpaz’da başladı.
17 Temmuz Salı günü yeni sezon hazırlıklarına başlayan Miracle Değirmenlik dün öğlen saatlerinde Dipkarpaz’da bulunan Zeytinevi Guest House’da kampa girdi. Öğleden sonra 19:00’da kampın ilk idmanına çıkan yeşil-beyazlılar Özgü Bayraktar nezaretinde 1 saat 40 dakikalık idmanın ardından dinlenmeye çekildi. Miracle Değirmenlik takımı yarın sabah saat 06:00’da yapacağı idman ile kampa devam edecek.
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