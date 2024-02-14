Değirmenlik, çeyrek finalde

Northernland Kıbrıs Kupası 2.Tur karşılaşmasında 1. Lig ekibi Değirmenlik konuk olduğu A. Yeşilova’yı 2 – 0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Mehmetcan Erli

Alsancak Yeşilova: Dursun, Gökhan, Vakkas, Billy, Mejdi, Fatih (DK 72 Ömer), Memduh, Cemal, Marcel, Jımmy, Eyyüp.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Halil, Adil, Mustafa Vardi (DK 46 Barkın), Erhan (DK 88 Kasım), Kağan (DK 80 Ulaş), İlyas, Semih, Hasan Ulukök, Hüseyin Deynekli.

Kırmzı Kart: DK 70 Vakkas ( Alsancak Yeşilova).

Goller: DK 52 Erhan, DK 75 İlyas (Miracle Değirmenlik).



Northernland Kıbrıs Kupası 2.Tur karşılaşmasında deplasmanda Alsancak Yeşilova’yı mağlup eden Miracle Değirmenlik adını çeyrek finale yazdırdı. Erhan ve İlyas’ın golleri ile adını çeyrek finale yazdıran Miracle Değrimenlik, Çetinkaya’dan sonra bir diğer süper lig takımını da kupanın dışına itmiş oldu. Alsancak Yeşilova takımında Vakkas maçın 70. Dakikasında kırmızı kart gören isim olurken, Erhan Miracle Değirmenlik adına maçın 77. Dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayan isim oldu.

2.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Erhan’ın uzak mesafeden sert vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

17.DK: Alsancak Yeşilova’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Marcel’in vuruşu kaleci Hasan Piro’da kaldı.

49.DK: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest vuruşta Hasan Ulukök’ün köşeye gönderdiği topu kaleci Dursun kornere çeldi.

52.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kağan’ın ortasında Erhan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-1

75.DK: Miracle Değirmenlik takımının kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde İlyas topu filelere gönderdi.0-2

77.DK: Miracle Değirmenlik takımının kazandığı penaltı vuruşunda, Erhan kaleci Dursun’u geçemedi.

82.DK: Alsancak Yeşilova atağında Marcel’in vuruşunu kaleci Hasan Piro yatarak önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte deplasmanda karşılaşmayı kazanan Miracle Değirmenlik adını çeyrek finale yazdırdı.



