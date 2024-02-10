Galatasaray'a ilk yarı yetti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini ise 13 müsabakaya çıkardı

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Galatasaray, son haftalardaki formda oyuncularıyla sonuca gitti.

25. dakikada milli oyuncu Barış Alper Yılmaz ile öne geçen sarı-kırmızlı ekip, 31. dakikada Belçikalı yıldızı Mertens ile fark 2'ye çıkardı: 2-0

66. dakikada Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Figueiredo'nun soldan ortasında Kemen'in arka direkte kafayla vurduğu top Kaan Ayhan'a çarparak ağlara gitti. Hakem Cihan Aydın gol kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi. Öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Mücadeleden 2-0- galip ayrılan Galatasaray, puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İki haftalık galibiyet serisi sona eren RAMS Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı da sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

Ligde son 13 maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Sahasında 30 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde bu sezon 13'te 13 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım unvanını sürdürüyor.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.