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Davulcu önemli noktaya vurgu yaptı

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Davulcu "Bence en önemli noktada futbolun paydaşlarının bir karar vermesi gerekir futbolda da temaslılar karantinaya girmeli mi girmemeli mi ?"

Davulcu önemli noktaya vurgu yaptı
Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu futbolun paydaşlarının karar vermesi gereken soruyu sosyal medyada sordu, yanıt bulunursa ‘Gelecek yıl futbol belki başlar’ dedi.
Davulcu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
2020-2021 Futbol Sezonu mu ?
2020 -2021 futbol sezonun 2020 si artık yok neden yok ?
Çünkü federasyonumuzun açıkladığı 8 haftalık hazırlık döneminden sonra maçlar başlayacak açıklamasına göre yok.(çok da doğru bir planlamadır)Önümüzdeki hafta bile başlansa yeni yıla denk geldiği için maçların oynanması pek de mümkün değildir.
2021 de futbol başlar mı ?
Bence en önemli noktada futbolun paydaşlarının bir karar vermesi gerekir futbolda da temaslılar karantinaya girmeli mi girmemeli mi ?
Yani takımınızdan bir arkadaşınız pozitif ise siz karantinaya mı girmek istersiniz yoksa evinize annenizin babanızın eşinizin çocuğunuz yanına mı gitmek istersiniz ?
Buna karar verirsek belki 2021 de sahalara döneriz.
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