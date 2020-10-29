Kayıp mezarları uydu fotoğraflarıyla tespit edildi iddiası

Lefkoşa’nın kuzeyindeki bir arazinin 1964 yılına ait bir fotoğrafında, beş adet tümsek tespit edildiğini, KŞK’ya gelen kayıp mezarlarına ilişkin bilgilerin de karşılaştırılması sonrasında bölgede kazı gerçekleştirildiği ve beş Kıbrıslı Rum’un gömülü olduğu yerlerini tespit edildiği iddia edildi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) "1964 yılına ait uydu fotoğraflarından"***, 1963-64 döneminde kaybolan beş Kıbrıslı Rum’un gömülü olduğu yerlerini tespit ettiği, kalıntıları bulunan kayıp şahısların kimlik tespitinin yapılacağı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Uydu Kayıpları ‘Gösterdi’” başlığı altında verdiği haberinde, Lefkoşa’nın kuzeyinde bir bölgeye ait “1964 yılında çekilmiş bir uydu fotoğrafının” beş Kıbrıslı Rum kaybın kalıntılarına ulaşılmasını sağladığını öne sürdü.

Gazete, Lefkoşa’nın kuzeyindeki bir arazinin 1964 yılına ait bir fotoğrafında, beş adet tümsek tespit edildiğini, KŞK’ya gelen kayıp mezarlarına ilişkin bilgilerin de karşılaştırılması sonrasında bölgede kazı gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu kazılarda, 1963-64 dönemi kayıplarından olan beş Kıbrıslı Rum’un kalıntılarına rastlandığını vurgulayan gazete, kimlik tespitinin yapılmasının beklendiğini aktardı.

Gazete haberinde, çeşitli zaman ve mekanlarda yapılmış kayıp kazılarına ilişkin rakam ve iddialara da yer verdi.

Öte yandan Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, kayıpların bulunması çalışmalarında durumun “trajik” olduğu iddiasında bulunarak BM ve AB’ye, 800 kaybın bulunması için gerekli bilgileri vermesi konusunda Türkiye’ye baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Fotiu, “son üç senedir kayıplar konusundaki gelişmelerin trajik olduğunu, son üç sene içerisinde yapılan kazıların başarı oranının yüzde 20 olduğunu” iddia etti.

Bilindik iddialarını sürdüren Fotiu, bu durumun sorumlusunun işbirliği yapmayan Türkiye olduğu iddiasında bulunarak, Türkiye’nin gerekli bilgileri KŞK’ya vermesi durumunda 800’den fazla kaybın çok rahat şekilde bulunabileceğini öne sürdü.

***(Gazete'nin uydudan olduğunu iddia ettiği fotoğraflar havadan çekilmiş fotoğraflar olabilir. Kayıp şahıslarla ilgili önceki resmi açıklamalarda havadan çekilmiş fotoğraflardan yararlanıldığı belirtilmişti. Dünyanın ve ayrıntılı olarak çeşitli bölgelerin ilk “yüksek çözünürlüklü” uydu fotoğrafları, 1972’de NASA’nın “Landsat Programı” ile “Dünya Kaynakları Teknoloji Uydusu-Landsat” isimli uyduyla çekilmeye başladı. Dünyadaki bölgelerin 1972 öncesine ait “yüksek çözünürlüklü” uydu fotoğrafı bulunmuyor.