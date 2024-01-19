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Davulcu: Kupada sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz

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Davulcu: Kupada sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 1. turunda oynanacak karşılaşmalar bugün başlayacak. Aksa Süper Lig lideri Cihangir, Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Pazar günü kendi evinde Baf Ülkü Yurdu ile karşılaşacak. Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu kupa maçı ile yaptığı açıklamada, “Kupa maçında önceliğimiz turu geçmektir. Mevcut kadromuz ile gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hatta sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz.”
 
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