Bahtıkara: Hedefimiz kupada ilerlemek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda 1. turunda oynanacak karşılaşmalar bugün başlayacak. Aksa Süper Lig’de ilk devreyi 3. Sırada bitiren Y. Dumlupınar takımı kupada karşılaşacağı Lapta maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Dumlupınar Teknik direktörü Evren Bahtıkara kupa maçında öncelikle turu geçme hedefinde olduklarını söyleyerek “İyi bir hazırlık dönemi ve verimli bir kamp geçirdik. Lige de hazırız kupaya da. İlk hedefimiz turu geçip kupada sonuna kadar ilerlemek” dedi.

