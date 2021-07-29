Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan Türkiye’de devam eden orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabından “Geçmiş Olsun Türkiye” başlığıyla mesaj yayınladı.

Ahmet Savaşan’ın mesajı şöyle: “Son iki günde Türkiyemizin 17 ilinde meydana gelen 58 orman yangını içimizi dağlamıştır. Bu yangınların 38 tanesinin kontrol altına alınmış olması yüreğimize az da olsa su serpmektedir. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, etkilenen bölgelerde yaralanan ve yaşayan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi acılarını paylaşarak bildiriyoruz. Halen Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına almak için çok zor şartlarda çalışan orman kahramanları ile görev yapan herkesi gönülden selamlıyor, yangınların en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyoruz”.