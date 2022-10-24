Dairelerin şampiyonu belirleniyor

Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın finalinde Lefkoşa Polis ile Merkezi Cezaevi takımları saat 19.00’da karşı karşıya gelecekler

Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları bugün oynanacak. Ortaköy-Kermiya’daki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuva 1 ayı aşkın süredir devam ediyor ve bu yılki şampiyon oynanacak final maçı sonrası belli olacak. Turnuvanın finalinde Lefkoşa Polis ile Merkezi Cezaevi takımları karşı karşıya gelecekler.

Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu akşam ilk olarak üçüncülük mücadelesi verilecek. Saat 18.00’da Başbakanlık Devlet Piyangoları ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi takımları karşılaşacak. Saat 19.00’da ise şampiyonluk maçı başlayacak.

EN CENTİLMEN TAKIMLAR

Her yıl düzenlenen görkemli ödül töreni ile merhum iş insanı ve spor sever Hasan Ramadan Cemil’in anıldığı turnuvada bu yıl da Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından sürpriz hediyeler takdim edilecek. Turnuvaya katılan tüm takımlar yanında çeyrek finale kalan takımlara da ödülleri verilecek.

Turnuvada bu yılın centilmen takımlarına da büyük ödül takdim edilecek. Turnuvanın A Grubu’nda mücadele eden KKTC Meclis takımı ile B Grubu’nda yer alan Din İşleri Başkanlığı bu yılın en centilmen takımları seçildi.

CUMHURBAŞKANI DA GELECEK

Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın final gecesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da izleyeceğini bildirildi. Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ve Ramadan Cemil ailesi yanında şirket çalışanları ile merhum Hasan Ramadan Cemil’in sevenleri de her yıl olduğu gibi final gecesinde sahada yer alacaklar.

